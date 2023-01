`பிரிந்த காதலனைச் சேர்த்துவைக்கிறேன்!' - ஆப் மூலம் தீர்வு தேடிய மாணவி... 45 சவரனை அபேஸ் செய்த ஆசாமி

சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர், சீனியர் மாணவன் ஒருவனைக் காதலித்திருக்கிறார். அந்தக் காதலில் திடீரென விரிசல் ஏற்பட்டதால் மாணவி மனவேதனயடைந்தார். அதனால், அவர் தன்னுடைய காதலை யாராவது சேர்த்து வைக்க உதவுவார்களா என இணையதளத்தில் தேடியிருக்கிறார். அப்போது "How to bring back Ex" என்ற செயலியை மாணவி பார்த்திருக்கிறார். பின்னர் அதை ஓப்பன் செய்து பார்த்தபோது, அதில் பிரேக் அப் காதல் குறித்த விவரங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதை பூர்த்தி செய்த மாணவியிடம், வாட்ஸ்அப் காலில் ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்கிறார். அவர் தன்னை பிரபலமான ஜோதிடர் என்றும், `உன் காதலை சேர்த்து வைக்க உதவுகிறேன்' என்றும் கூறியிருக்கிறார். அதனால் மாணவி, மிகவும் மகழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார். இதையடுத்து மாணவியுடன் அந்த ஜோதிடர் அடிக்கடி வாட்ஸ்அப் காலில் பேசி வந்திருக்கிறார்.