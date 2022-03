``I'm going to death" - கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட பள்ளி மாணவி!

இதுகுறித்து போலீஸார் கூறுகையில், ``மாணவி, தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு தன்னுடைய புத்தம் ஒன்றில் `iam going to death. it is all over finish' என்று எழுதி வைத்துள்ளார். அவர் எதற்காக அவ்வாறு எழுதினார் என்று விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். மேலும் அவரின் அம்மா சில மாதங்களுக்கு முன்பு உடல் நலக்குறைவால் இறந்து விட்டார். அதனால் மனதளவில் மாணவி பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.