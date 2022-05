சேற்றை வாரிப் பூசாதீர்கள்!

கொரோனாவின் தாக்கம் மெல்ல மறைய ஆரம்பித்திருக்கும் நேரத்தில் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) வெளியிட்டிருக்கும் புள்ளிவிவரம் இந்தியாவைத் தாக்கியிருக்கிறது. கொரோனாத் தொற்று உலகம் முழுக்கப் பரவ ஆரம்பித்த 2020-ம் ஆண்டின் ஆரம்பக்காலம் முதல் 2021 டிசம்பர் வரை இரண்டு ஆண்டுகளில் உலகெங்கும் எத்தனை பேர் அந்த நோயால் இறந்தார்கள் என்பதே WHO வெளியிட்டிருக்கும் புள்ளிவிவரம். ‘உலகிலேயே இந்தியாதான் கொரோனா மரணங்களை அதிகம் மறைத்திருக்கிறது’ என்று குற்றம் சாட்டுகிறது இந்த அறிக்கை. இந்தக் காலகட்டத்தில் 4,81,000 பேர் கொரோனா பாதிப்பால் இறந்திருப்பதாக இந்தியா புள்ளிவிவரம் தருகிறது. ஆனால், `இந்தியாவில் எங்கள் கணக்கீடுகள்படி, 47,50,000 பேர் இறந்திருக்கலாம்’ என்கிறது WHO. அதாவது, அரசு தரும் கணக்கைவிடப் பத்து மடங்கு அதிக மரணங்கள்.

கொரோனாத் தொற்று இல்லாத முந்தைய ஆண்டுகளின் இறப்புக் கணக்கு, இப்போது அது எவ்வளவு அதிகமாகியிருக்கிறது, கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாகத் தவிர்க்கப்பட்ட விபத்து மரணங்கள் போன்ற விஷயங்களை வைத்தே WHO இந்தப் புள்ளிவிவரத்தை முன்வைத்துள்ளது. கொரோனா தாக்கி இறந்தவர்களைத் தாண்டி, கொரோனாச் சூழல் காரணமாக உரிய காலத்தில் சிகிச்சை பெற முடியாமல் இறந்த பிற நோயாளிகளையும் கொரோனாக் கணக்கில் சேர்த்திருக்கிறது WHO.

WHO வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையை இந்தியா நிராகரித்துள்ளது. ``இந்தியாவில் பிறப்பு, இறப்புகள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. அதன் காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதுபோலத் தெரிகிறது. 2018-ம் ஆண்டிலிருந்து இப்படி மரணப்பதிவு சராசரியாக ஆண்டுதோறும் ஐந்து லட்சம் அதிகரித்துவருகிறது. கொரோனா தாக்கிய 2020-ம் ஆண்டிலும் இதில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. எங்களிடம் புள்ளிவிவரங்களை வாங்காமல், ஏதேதோ கணக்குகள் போட்டு மரண எண்ணிக்கையைக் கணித்தது WHO. இதை நாங்கள் எதிர்த்தபோது, அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை. ஆர்.டி.ஐ மூலம் பெற்ற புள்ளிவிவரங்கள், இணையதளங்களில் வெளியான தகவல்கள் ஆகியவற்றை வைத்து இந்தக் கணக்கைப் போட்டதாக WHO சொன்னது. இப்படி ஆதாரமற்ற தகவல்களை வைத்துக் கணக்குப் போட்டு அதைப் புள்ளிவிவரம் என்று காட்டுவது அபாயகரமானது’’ என்கிறார்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள்.