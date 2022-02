நமக்குள்ளே...

சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் அழகு குறித்த விமர்சனங்கள், விவாதங்கள், ஆதரவுகள், எதிர்ப்புகள் என அனல் பறந்தது. நடிகை சாய் பல்லவி அழகல்ல என்று ஒருவர் எழுதிய பதிவுதான், இதன் ஆரம்பப்புள்ளி. தினம்தோறும் கடக்கும் நூற்றுக்கணக்கான பதிவுகளில் ஒரு பதிவாகக் கடக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய அந்த போஸ்ட், சமூக வலைதளத்தில் ஏற்படுத்திய அதிர்வைப் பார்க்கும்போது, அழகு என்பது இங்கு பதற்றத்துக்குரிய சொல்லாக இருப்பதை உணர முடிகிறது.



ஒரு நடிகை, அழகின் அடிப்படையிலான விமர்சனத்துக்கு உரியவரே. ஆனால், அதை அவரை கீழ்மைப்படுத்தும் விதமான சொற்களில் பதிவு செய்வது, தொடர்ந்து பெண்களின் அழகே அவர்களது மூலதனம், அதை எதிர்மறையாகப் பேசினால் அவர்கள் பதறத்தான் செய்வார்கள் என்று அருவருக்கத்தக்க வகையில் அந்தப் பதிவுக்கு சார்பு பேசுவது என, சமூக வலைதளங்களில் கெட்டிப்பட்டுள்ள ஆணாதிக்க முகத்தை இம்முறை மீண்டும் பார்க்க முடிந்தது.



சரி, அழகு என்பதற்கான வரையறை என்ன? அது ஒவ்வொருவரின் கண்ணோட்டத்தை, எண்ணவோட்டத்தைப் பொறுத்தது. அந்த வகையில், கண்கள் கவிழ்ந்திருக்கும் கூர் நாசிப் பெண்ணை ரசிப்பது முதல், ஒரு கூட்டத்தில் தைரியமாகத் தன் கருத்தை முன்வைக்கும் பெண்ணை ரசிப்பது வரை... அழகுக்கு நம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு விளக்கம் இருக்கும்.



இதற்கு முன்னர், டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் முதல் பல பெண்களும் ‘அழகு’ குறித்து ட்ரோல் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், அப்போது எல்லாம் இந்த அளவுக்கு சமூக வலைதளம் ஒருங்கிணைந்து எதிர்வினையாற்றவில்லையே? எனில், அழகு குறித்த விமர்சனத்துக்கு எதிராகப் பேசுபவர்களிடமும், அழகு குறித்த சார்பு இருப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே வேண்டியிருக்கிறது? இங்கு நாம் பேச வேண்டியது அழகு குறித்த வரையறைகளை அல்ல. அது அவரவரின் தனிப்பட்ட அளவுகோல். ஆனால், பேசப்பட வேண்டியது... அது வன்முறையாகும் தினசரி சூழல்களை.



சில நாள்களுக்கு முன், திருச்சியில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். உடற்பருமனால் பாதிக்கப்பட்ட அவர், அதனால் தான் சந்தித்த கிண்டல்கள் தந்த மன உளைச்சலால் தற்கொலை முடிவெடுத்ததாக விசாரணை நடந்துவருகிறது. ஒரு 13 வயதுச் சிறுமிக்கு அழகு குறித்து தாழ்வுமனப்பான்மை, மன உளைச்சல் தந்து கொலை செய்த சமூக மனப்பான்மைக்குத்தான் இங்கே சிகிச்சை கொடுக்கப்பட வேண்டும்.



சமூக வலைதள விர்ச்சுவல் உலகத்தைப் பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம். நம் தினசரிகளில் நம்முடன் பயணிப்பவர்களுக்கு அவர்கள் தோற்றத்தை முன்வைத்துக் கொடுக்கும் தாழ்வுமனப்பான்மையை நிறுத்துவோம். இங்கு ஒவ்வொருவரிடமும் அக, புற அழகு அம்சங்கள் இருக்கின்றன. நம் அழகுக்கான அங்கீகாரத்தைக் கொடுக்கும் முதல் நபராக நாமே இருக்கும்போது, அது தரும் தன்னம்பிக்கையால் சமூக மதிப்பீடுகள் நம்மை பாதிப்பதில்லை; அதை இயல்பாகக் கடக்கப் பழகிவிடுவோம்.



சொல்வோம் தோழிகளே... ‘We are awesome... in and out!’

உரிமையுடன்,

ஸ்ரீ

ஆசிரியர்