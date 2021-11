மருத்துவம் சார்ந்த பணிகளுக்கான இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகள்... விண்ணப்பிப்பதற்கான வழிகாட்டல்!

இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகள்

தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மருத்துவம் சார்ந்த பணிகளுக்கான படிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் கல்லூரிகளில் மொத்தம் 19 வகையான இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இப்படிப்புகளில் அரசு கல்லூரிகளில்

1. B.Pharm., - 4 ஆண்டுகள் – 120 இடங்கள்

2. B.Sc. (Nursing) – 8 பருவங்களைக் கொண்ட 4 கல்வியாண்டுகள் (4 Academic years of 8 Semesters) – 350 இடங்கள்

3. B.P.T - 8 பருவங்களைக் கொண்ட 4 கல்வியாண்டுகள் மற்றும் 6 மாதக் கட்டாய இருப்பிட உள்ளகப் பயிற்சி (4 Academic Years of 8 Semesters and 6 months Compulsory Resident Internship) – 100 இடங்கள்

4. B.ASLP (Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology) – ஒரு ஆண்டு உள்ளகப் பயிற்சியுடனான 4 கல்வியாண்டுகள் (Academic Years including one year internship) – 25 இடங்கள்

5. B.Sc. (Radiology & Imaging Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப இருப்பிட உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 160 இடங்கள்

6. B.Sc. (Radio Therapy Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாய இருப்பிட உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 30 இடங்கள்

7. B.Sc. (Cardio-Pulmonary Perfusion Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship)

8. B.Sc (Medical Laboratory Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 120 இடங்கள்

9. B.Sc (Operation Theatre & Anaesthesia Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 173 இடங்கள்

10. B.Sc (Cardiac Technology) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 49 இடங்கள்

11. B.Sc Critical Care Technology - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 80 இடங்கள்

12. B.Sc Dialysis Technology - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 105 இடங்கள்

13. B.Sc Physician Assistant - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 120 இடங்கள்

14. B.Sc Accident & Emergency Care Technology - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 130 இடங்கள்

15. B.Sc Respiratory Therapy - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாயத் தொழில்நுட்ப உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 54 இடங்கள்

16. B.Optom - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு காலக் கட்டாய உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 90 இடங்கள்

17. B.O.T - 8 பருவங்களைக் கொண்ட 4 கல்வியாண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு கட்டாய இருப்பிட உள்ளகப் பயிற்சி (4 Academic years of 8 semesters and 6 months compulsory Resident Internship) – 30 இடங்கள்

18. B.Sc. (Neuro Electro Physiology) 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு காலக் கட்டாய உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 15 இடங்கள்

19. B.Sc. (Clinical Nutrition) - 3 ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு ஆண்டு காலக் கட்டாய உள்ளகப் பயிற்சி (3 years and one year Compulsory Resident Internship) – 10 இடங்கள் உள்ளன.