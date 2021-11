தேசிய வடிவமைப்பு நிறுவனம் வழங்கும் வடிவமைப்புப் படிப்புகளுக்கான வடிவமைப்புத் திறனாய்வுத் தேர்வு!

குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் வளாகத்தில் தகவல் தொடர்பு வடிவமைப்புப் புலத்தின் (Faculty of Communication Design) கீழ் ஒளிப்பட வடிவமைப்பு (Photography Design) பிரிவில் 19 இடங்கள் இருக்கின்றன. தொழிற்சாலை வடிவமைப்புப் புலத்தின் (Faculty of Industrial Design) கீழ் பொம்மை மற்றும் விளையாட்டு வடிவமைப்பு (Toy & Game Design) எனும் பிரிவில் 12 இடங்களும், போக்குவரத்து மற்றும் தானுந்து வடிவமைப்பு (Transportation & Automobile Design) எனும் பிரிவில் 19 இடங்களும் என்று மொத்தம் 31 இடங்கள் இருக்கின்றன. தகவல் தொழில்நுட்பம் – ஒருங்கிணைந்த திட்டங்கள் புலத்தின் (Faculty of Information Technology-Integrated Programmes) கீழ் புதிய ஊடக வடிவமைப்பு (New Media Design) பிரிவில் 19 இடங்கள் இருக்கின்றன. புலன்களுக்கிடையிலான வடிவமைப்புக் கல்விப் (Faculty of Inter-Disciplinary Design Studies) புலத்தில் உத்திம மேலாண்மை வடிவமைப்பு (Strategic Design Management) பிரிவில் 19 இடங்கள் இருக்கின்றன. நெசவு, ஆடை, வாழ்க்கை முறை மற்றும் துணைப்பொருட்கள் வடிவமைப்பு (Faculty of Textile, Apparel, Lifestyle and Accessory Design) புலத்தின் கீழ் ஆடை வடிவமைப்பு (Apparel Design) பிரிவில் 19 இடங்கள், வாழ்க்கை முறைத் துணைப்பொருட்கள் வடிவமைப்பு (Lifestyle Accessory Design) பிரிவில் 19 இடங்கள் என்று மொத்தம் 38 இடங்கள் இருக்கின்றன. காந்திநகர் வளாகத்தில் முதுநிலை வடிவமைப்பு பட்டப்படிப்பில் (M.Des) மொத்தமாக 126 இடங்கள் இருக்கின்றன.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூர் வளாகத்தில் தொழிற்சாலை வடிவமைப்புப் புலத்தின் (Faculty of Industrial Design) கீழ் உலகளாவிய வடிவமைப்பு (Universal Design) எனும் பிரிவில் 19 இடங்கள் இருக்கின்றன. தகவல் தொழில்நுட்பம் – ஒருங்கிணைந்த திட்டங்கள் புலத்தின் (Faculty of Information Technology-Integrated Programmes) கீழ் எண்ணிம விளையாட்டு வடிவமைப்பு (Digital Game Design) பிரிவில் 19 இடங்களும், தகவல் வடிவமைப்பு (Information Design) பிரிவில் 19 இடங்களும், இடைவினை வடிவமைப்பு (Interaction Design) பிரிவில் 19 இடங்களும் என்று மொத்தம் 57 இடங்கள் இருக்கின்றன. புலன்களுக்கிடையிலான வடிவமைப்புக் கல்விப் (Faculty of Inter-Disciplinary Design Studies) புலத்தில் சில்லறை வணிகத்திற்கான வடிவமைப்பு (Design for Retail Experience) பிரிவில் 19 இடங்கள் இருக்கின்றன. பெங்களூர் வளாகத்தில் முதுநிலை வடிவமைப்பு பட்டப்படிப்பில் (M.Des) மொத்தமாக 95 இடங்கள் இருக்கின்றன.