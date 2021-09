கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகள்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்காணும் இடங்களில் சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியிலிருக்கும் இடங்களில் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் இந்தியக் கால்நடை மருத்துவக் குழுமத்தின் ஆணைக்கேற்பவும், தலைவாசல் கூட்டு ரோடு (சேலம் மாவட்டம்), வீரபாண்டி (தேனி மாவட்டம்), பண்ணைக்கிணறு (உடுமலைப்பேட்டை) கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருக்கும் இடங்களும் இந்தியக் கால்நடை மருத்துவக் குழுமத்தின் ஆணைக்கேற்பவும் மாற்றத்திற்குட்பட்டது என்பதை இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சென்னை, கோடுவெளியில் செயல்பட்டு வரும் உணவு மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் (College of Food and Dairy Technology) நான்கு ஆண்டு கால அளவிலான உணவுத் தொழில்நுட்பப் பட்டப்படிப்பு (B.Tech Food Technology) – 40 இடங்கள் மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்பப் பட்டப்படிப்பு (B.Tech Dairy Technology) – 40 இடங்கள் என்று மொத்தம் 80 இடங்கள் இருக்கின்றன. ஓசூரில் செயல்பட்டு வரும் கோழியின உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மைக் கல்லூரியில் (College of Poultry Production Management) நான்கு ஆண்டு கால அளவிலான கோழியினத் தொழில்நுட்பப் பட்டப்படிப்பு (B.Tech - Poultry Technology) - 40 இடங்கள் இருக்கின்றன.