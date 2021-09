Geology படிப்பு பற்றியும் அதற்கான வேலை வாய்ப்புகள் பற்றியும் கூற முடியுமா? | Doubt of Common Man

குடிமைப் பொறியியல், சுரங்கப் பொறியியல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுத் தொழில்நுட்பம் போன்ற பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளில் நிலவியலை முதன்மைப்பாடமாகக் கொண்ட படிப்புகளும் இருக்கின்றன. இவை தவிர, பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் படிப்புகளுடன் தொடர்புடைய கல்வியுடன் நிலவியல் பயன்பாடுகளுக்கான தொலையுணர்வு அறிதல் (Remote Sensing for Geology Applications), நிலச்சரிவின் ஆபத்து மண்டலம், கண்காணிப்பு மற்றும் மாதிரியாக்கம், முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பு (Hazard zonation, monitoring and modeling of Landslide and support to early warning system), மாறிவரும் காலநிலையின் கீழ் இமயமலை குறித்த ஆய்வுகள் (Himalayan Cryospheric Studies under Changing Climate) உட்பட பல்வேறு நிலவியல் சிறப்புப் படிப்புகளும் இருக்கின்றன. உலகம் முழுவதும் நிலவியல் தொடர்பான 914 வகையான படிப்புகள் இருக்கின்றன.