பட்டப் படிப்புக்கு பணம் பிரச்னையா..? - கல்விக் கடன் பெறும் சுலப வழிகள்!

வட்டி விகிதமும் மானியமும்

இதுவரை எந்தக் கல்லூரியில் படித்தாலும், கல்விக் கடனுக்கு வட்டி மானியம் தரப்பட்டது. ஆனால், கடந்த 2019-ம் ஆண்டு முதல் தேசிய அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் படித்தால் மட்டுமே வட்டி மானியம் வழங்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. உதாரணமாக, பொறியியல் படிப்புகள் எனில், அந்தக் கல்லூரிகள் நாக் (The National Assessment and Accreditation Council (NAAC)), என்.பி.ஏ (The National Board of Accreditation (NBA) )அங்கீகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதேபோல், இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் படிக்கும் மருத்துவ மாணவர்கள், பார் கவுன்சிலின் அங்கீகாரம் பெற்ற சட்டக் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் ஆகியோர் கடனுக்கான வட்டி மானியம் பெற முடியும்.எனவே, கல்லூரியைத் தேர்வு செய்யும்போது தேசிய அங்கீகாரம் உள்ளதா என்பதை முதலில் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

யாருக்கு மானியம் கிடைக்கும்?

இதற்கு முன், ரூ.10 லட்சம் வரையிலான கல்விக் கடனுக்கு மட்டுமே வட்டி மானியம் வழங்கப்பட்டது. கடந்த 2019-ம் ஆண்டு இந்த ரூ.7.5 லட்சக் கடனுக்கு மட்டுமே வட்டி மானியம் அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் ரூ.7.5 லட்சத்துக்குமேல் கடன் பெற்றால், சொத்து பிணை வைப்பதுடன் வட்டியும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.