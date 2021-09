GATE 2022: ஐஐடி மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பொறியியல் பட்டதாரித் தகுதித்தேர்வு - ஒரு வழிகாட்டல்!

மூன்று மணி நேரம் (180 நிமிடங்கள்) நடைபெறவிருக்கும் இந்தப் பொறியியல் பட்டதாரித் தகுதித் தேர்வுக்கு (GATE 2022) மொத்தம் 100 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். இத்தேர்வில் AE, AG, BM, BT, CE, CH, CS, CY, EC, EE, ES, EY, IN, MA, ME, MN, MT, NM, PE, PH, PI, TF, ST ஆகிய தாள்களுக்கு தாள்களின் முக்கியப் பாடத்திற்கு (Subject Marks) 85 மதிப்பெண்கள், AR எனும் தாளுக்கு [Part A + Part B1 or B2 (B1: Architecture or B2: Planning)] முக்கியப் பாடத்திற்கு 60+25 = 85 மதிப்பெண்கள், GE எனும் தாளுக்கு [Part A + Part B (Section I or Section II) முக்கியப் பாடத்திற்கு 55+30 = 85 மதிப்பெண்கள், GG எனும் தாளுக்கு [Part A + Part B (Section 1: Geology or Section 2: Geophysics)] முக்கியப் பாடத்திற்கு 25+60 = 85 மதிப்பெண்கள், XE எனும் தாளுக்கு (Section A + Any TWO Sections) முக்கியப் பாடத்திற்கு 15+(2X35) = 85 மதிப்பெண்கள், XH எனும் தாளுக்கு (Section B1 + Any ONE Section) முக்கியப் பாடத்திற்கு 25+60 = 85 மதிப்பெண்கள், XL எனும் தாளுக்கு (Section P + Any TWO Sections) முக்கியப் பாடத்திற்கு 25+(2X30) = 85 மதிப்பெண்கள் என்று கேள்விகள் இடம் பெற்றிருக்கும். அனைத்துத் தாள்களுக்கும் 15 மதிப்பெண்களுக்கான பொதுத்திறன் கேள்விகள் இடம் பெற்றிருக்கும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.