How to: நீட் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? | How to apply for NEET - UG online?

ஸ்டெப் 1

- www.neet.nta.nic.in என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும். அங்கு Registration for NEET (UG) - 2022 என்ற பகுதி காட்டப்படும். இதனை க்ளிக் செய்து உள்ளே செல்லவும்.



ஸ்டெப் 2

- உள்ளே சென்றதும் புதிதாக ஒரு பக்கம் திறக்கும். அதில் New Registration என்ற பகுதியை க்ளிக் செய்யவும். அடுத்து திறக்கப்படும் பக்கத்தில் அப்ளை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதனை உள்வாங்கிப் படித்த பின், கீழே இருக்கும் click here to proceed என்ற ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்யவும்.