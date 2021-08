ஆங்கிலம் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகளுக்கான பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கை... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் 1958 ஆம் ஆண்டு, ஐதராபாத் நகரில் நடுவண் ஆங்கில நிறுவனம் (Central Institute of English) எனும் பெயரில் நிறுவப்பட்ட இந்நிறுவனம், 1972 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மன், ரசியன் மற்றும் பிரெஞ்ச் ஆகிய வெளிநாட்டு மொழிகளையும் சேர்த்துக் கொண்டு ஆங்கிலம் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகளுக்கான நடுவண் நிறுவனம் (Central Institute of English and Foreign Languages - CIEFL) என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்நிறுவனத்தில் 1984 ஆம் ஆண்டு, கல்வி மற்றும் ஊடக ஆராய்ச்சி மையம் (Educational Media Research Center - EMMRC) நிறுவப்பட்டது. அதன் பிறகு இந்நிறுவனம் 2006 ஆம் ஆண்டில், பல்கலைக்கழகமாகத் தகுதி உயர்த்தப்பட்டு, ஆங்கிலம் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகள் பல்கலைக்கழகம் என்று மறு பெயரிடப்பட்டது.