ரசிய மொழியை குறுகிய காலத்தில் கற்றுக்கொள்ளலாம்... அதற்கான தனிப்பயிற்சி மையங்களில் இணைவது எப்படி?!

ரசிய மொழித் தொடக்கப் பயிற்சி (Elementary Course in Russian) என்பது முதல் நிலை 1 (Level 1) மற்றும் இரண்டாம் நிலை 2 (Level 2) எனும் இரண்டு நிலைகளைக் கொண்டது. இப்பயிற்சியானது ரசிய மொழியின் அடிப்படை மற்றும் உச்சரிப்புகளை உள்ளடக்கியது. இப்பயிற்சியில் ரசிய மொழியின் அடிப்படை உரையாடலுக்குத் தேவையான சாதாரண ஒலி வேறுபாடு உருப்படிமம் (Simple Intonation Patterns), இலக்கணம் (Grammar), படித்தல் (Reading), எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்து இருநூறு சொற்கள் (Vocabulary of 800 -1200 words) போன்றவை இடம் பெற்றிருக்கும். இப்பயிற்சியை நிறைவு செய்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட இடங்களில் / நேரங்களில் ரசிய மொழியிலான தகவல் தொடர்பை மேற்கொள்ள முடியும்.