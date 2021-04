பாரத் பல்கலைக்கழகத்தில் Annual Innovation Day நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது!

Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) பல்கலைக்கழகத்தில் ஆறாவது Annual Innovation Day கடந்த ஏப்ரல் 1, 2021 அன்று நடத்தப்பட்டது. நிறுவனத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கண்டுபிடிப்பு நாள் (Innovation day) நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடங்கி வைத்த நிறுவனத் தலைவர் சந்தீப் ஆனந்த், வெவ்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த 100 ஸ்டார்ட் அப் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கும் வகையில், நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவான 'Centre for Innovation and Incubation'-க்கு பத்து மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளார்.