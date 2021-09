CA Final: தேசிய அளவில் தங்கை முதலிடம், அண்ணன் 18-வது இடம்; சாதனை படைத்த உடன்பிறப்புகள்!

இந்திய பட்டய கணக்காளர் நிறுவனம் (ICAI - The Institute of Chartered Accountants of India) நடத்திய பட்டய கணக்காளர் (Chartered Accountant - CA) தேர்வு முடிவுகளை நேற்று வெளியானது. மிகவும் கடினமானதாக கருதப்படும் இந்தத் தேர்வில், 19 வயது இளம் பெண் நந்தினி இந்திய அளவில் முதல் இடத்தையும், அவரின் அண்ணன் சச்சின் அகர்வால் இந்திய தரவரிசை பட்டியலில் 18-ம் இடத்தயும் பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் மோரேனா மாவட்டம் விக்டர் கான்வென்ட் பள்ளியில் படித்த இருவரும், சி.ஏ தேர்வுக்கு ஒன்றாகத் தயாராகினர். தேர்வில் நந்தினி 614/800 மதிப்பெண் (76.75%) பெற்றுள்ளார். சச்சின் 568/800 எடுத்துள்ளார்.