அமெரிக்காவில் அதிகரித்த மருத்துவப் படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள்... காரணம் என்ன தெரியுமா? #FauciEffect

சு.கவிதா

Coronavirus treatment in the emergency room, Los Angeles | AP/ Jae C. Hong