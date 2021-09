NIRF வெளியிட்ட தேசிய தரவரிசைப் பட்டியல்... எந்தெந்த தமிழகக் கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன?

தேசிய நிறுவனத் தரவரிசைக் கட்டமைப்பு வரிசைப்படுத்தியுள்ள சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் அனைத்தும் சேர்ந்த (Overall) பிரிவில் மொத்தம் 100 கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பட்டியலில் சென்னையிலுள்ள இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (Indian Institute of Technology Madras) 85.31 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறது. பெங்களூரிலுள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (Indian Institute of Science) 84.18 புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாமிடத்திலிருக்கிறது. இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் டெல்லி (81.33) - 3, மும்பை (80.75) - 4, காரக்பூர் (75.85) - 5, கான்பூர் (74.99) - 6, கவுகாத்தி (68.81) - 7 டெல்லியிலுள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் (68.76) - 8, இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் ரூர்கி (68.48) - 9, வாரணாசியிலுள்ள பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் (62.03) - 10 என்று முதல் பத்து இடங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன.