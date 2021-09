வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இளநிலை பட்டப்படிப்புகள் - கல்வித் தகுதி மற்றும் விண்ணப்ப விவரங்கள்!

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகளாக கோயம்புத்தூர், மதுரை, கிள்ளிகுளம் (தூத்துக்குடி மாவட்டம்), நவலூர் குட்டப்பட்டு (திருச்சி மாவட்டம்), வாழவச்சனூர் (திருவண்ணாமலை மாவட்டம்), குடுமியான்மலை (புதுக்கோட்டை மாவட்டம்), ஈச்சங்கோட்டை (தஞ்சாவூர் மாவட்டம்) ஆகிய 7 இடங்களில் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Agricultural College and Research Institute), கோயம்புத்தூர், பெரியகுளம் (தேனி மாவட்டம்), நவலூர் குட்டப்பட்டு (திருச்சி மாவட்டம் – பெண்கள் கல்லூரி) ஆகிய 3 இடங்களில் தோட்டக்கலைக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Horticultural College and Research Institute), கோயம்புத்தூர், குமுளூர் (திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்) ஆகிய 2 இடங்களில் வேளாண்மைப் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Agricultural College and Research Institute), மேட்டுப்பாளையத்தில் வனவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Forest College and Research Institute), மதுரையில் சமுதாய அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனமும் (Community Science College and Research Institute) என்று மொத்தம் 14 வேளாண்மைக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.