10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு கடல்சார் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மாலுமி பயிற்சிக்கான முன்படிப்பு!

பயிற்சிக் கட்டணம்

மாணவர் சேர்க்கையின் போது பயிற்சிக் கட்டணமாக ரூ 1,50,000/- (ஒரு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்) ஒரே தவணையில் செலுத்த வேண்டும்.

பயிற்சியின் சிறப்புகள்

இந்தப் பயிற்சிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தூத்துக்குடியிலுள்ள கடல்சார் பயிற்சி நிறுவனத்தில் கருத்தியல் வகுப்புகளும், தூத்துக்குடி, பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து நிறுவனப் பணிமனையில் (Poompuhar Shipping Corporation Marine Workshop) தொழிற்பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படும்.

இந்தப் பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மும்பையிலுள்ள கப்பல் வணிகத்திற்கான பொது இயக்குநரகத்தின் (Directorate General of Shipping) கீழ் இயங்கும் கடற்பணிகளுக்கான தேர்வு வாரியம் (Board of Examinations for Seafarers) நடத்தும் அகில இந்திய பொது நோக்க மதிப்பீட்டுப் பயிற்சிக்கான வெளியேற்றப் பயிற்சித் (All India Exit Examination for General Purpose Rating Course) தேர்வுகளில் கலந்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளைப் பயிற்சி நிறுவனமே செய்து தருகிறது.