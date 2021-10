டாட்டா அடிப்படை ஆய்வு நிறுவனத்தில் பட்டதாரி பள்ளி சேர்க்கை நுழைவுத்தேர்வு... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

போபால், கொல்கத்தா, மொஹாலி, புனே, திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களில் இருக்கும் இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Indian Institute of Science Education and Research (IISER)), ஹைதராபாத்திலிருக்கும் கண் அறைகளாலான மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையம் (Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad), ஹைதராபாத்திலிருக்கும் டிஎன்ஏ தடயவியல் மற்றும் நோய்நாடல் இயல் மையம் (Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad), மானேசரிலிருக்கும் தேசிய மூளை ஆய்வியல் மையம் (National Brain Research Centre, Manesar), பெங்களூருவிலிருக்கும் தேசிய உயிரியல் அறிவியம் மையம் (National Centre for Biological Sciences, Bengaluru), புதுடெல்லியிலிருக்கும் தேசியத் தடுப்பாற்றலியல் நிறுவனம் (National Institute of Immunology, New Delhi), பெங்களூருவிலிருக்கும் முதல்நிலை உயிரணு உயிரியல் மற்றும் மீளாக்க மருத்துவ நிறுவனம் (Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Bangalore), புனேயிலிருக்கும் தேசிய உயிரணு அறிவியல் மையம் (National Centre for Cell Science, Pune), மும்பையிலிருக்கும் புற்றுநோய்க்கான கூடுதல் சிகிச்சை, ஆய்வு மற்றும் கல்வி நிறுவனம் (Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (ACTREC), Mumbai), புபனேஸ்வரிலிருக்கும் தேசிய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (National Institute of Science Education and Research, Bhubaneshwar), பாரிதாபாத்திலிருக்கும் மண்டல உயிர்த்தொழில்நுட்ப மையம் (Regional Centre for Biotechnology, Faridabad), சென்னையிலிருக்கும் கணித அறிவியல் நிறுவனம் (Institute of Mathematical Sciences, Chennai), மணிபால் உயர் கல்வி நிறுவனத்தின் மணிபால் அறிவியல் பள்ளி (Manipal School of Life Sciences, Manipal Academy of Higher Education, Manipal), கொல்கத்தாவிலிருக்கும் சகா அணு இயற்பியல் நிறுவனம் (Saha Institute of Nuclear Physics), அசோகா பல்கலைக்கழகம் (Ashoka University), கொல்கத்தாவிலிருக்கும் போஸ் நிறுவனம் (Bose Institute, Kolkata) போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள், தங்கள் நிறுவன மாணவர் சேர்க்கைக்கு இந்த நுழைவுத் தேர்வையே தகுதித் தேர்வாகக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், இக்கல்வி நிறுவனச் சேர்க்கைக்குத் தனியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.