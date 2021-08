ஒருங்கிணைந்த இளநிலை சட்டப் பட்டப்படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம்... பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு வேண்டுகோள்!

மேலும், இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்போது, முதல் நிலையான விண்ணப்பதாரர்களுக்கான பதிவு சரியாகச் செயல்படுகிறது. அடுத்ததாக, விண்ணப்பிப்பதற்காகப் புகுபதிகை (Login) செய்யும்பொழுது மின்னஞ்சல் உள்ளீடு (Enter Email), கடவுச்சொல் உள்ளீடு (Enter Password), படிப்புத் தேர்வு (Select Registered to Course), உள்ளீட்டுக் குறியீடு (Please enter Captcha Value) போன்றவை இடம் பெற்றிருக்கின்றன. புகுபதிகை செய்யும் பொழுது பலமுறை உள்ளீட்டுக் குறியீடு மாறி மாறி வந்து கொண்டிருப்பதாகவும், புகுபதிகை செய்ய முடியவில்லை என்கிற தொழில்நுட்பக் குறைபாடும் இருந்துவருகிறது.