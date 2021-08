மாமல்லபுரம் அரசினர் கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலைக்கல்லூரி பட்டப்படிப்புகள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின்கலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் (Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University) இணைப்பு பெற்ற கல்லூரியாக, தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறையின் (Department of Art and Culture) கீழாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மாமல்லபுரம், அரசினர் கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக் கலைக் கல்லூரியில் (Government College of Architecture and Sculpture) இடம் பெற்றிருக்கும் நான்கு ஆண்டு கால அளவிலான இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.