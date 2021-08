இப்போதாவது உணர்வோமா எதிர்கால அபாயத்தை?

“இதுவரை வெளியான ஐபிசிசி அறிக்கைகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு மிகக் குறைவாக இருந்தது. ஆனால், இந்தியாவின் காலநிலை குறித்து மத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் கடந்த ஆண்டு வெளியிட்ட Assessment of Climate Change Over the Indian Region: A Report of the Ministry of Earth Sciences என்ற அறிக்கை, இந்தியாவின் கரியமில வாயு உமிழ்வு, மழைப்பொழிவு, பருவமழைக் கால அமைப்பில் மாறுதல், வேளாண்மையில் அது ஏற்படுத்தவிருக்கும் பாதிப்புகள் எனப் பல்வேறு அம்சங்களை விரிவாகப் பேசுகிறது. ஐபிசிசி அறிக்கையுடன் இதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்” என்கிறார், மத்திய அரசின் ‘விஞ்ஞான் பிரச்சார்’ அமைப்பின் விஞ்ஞானி த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்.



“தமிழ்நாட்டின் செய்தி ஊடகங்கள் இதுபோன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களைக் கவனப்படுத்த வேண்டும். காலநிலை மாற்றம் சார்ந்த மிக மிக அடிப்படை விஷயங்களே மக்களிடம் இன்னும் சென்று சேரவில்லை; புயல், மழை, வெள்ளத்தின்போது மட்டும் இதைப் பற்றிப் பேசி எந்தப் பலனும் இல்லை. தொடர்ச்சியாக இதுகுறித்துப் பேசும்போதுதான் மக்கள் கவனிக்கத் தொடங்குவார்கள். அரசாங்கமும் முன்னெடுக்க வேண்டும்” என்கிறார், தெற்காசிய நீர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் எஸ்.ஜனகராஜன்.