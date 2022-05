கிளி, மைனா போன்ற பறவைகள் பேசுமா? உண்மையை உடைக்கும் வல்லுநர்!

''நம் ஊரில் ஆள்காட்டி குருவி என்றொரு பறவை இருக்கிறது. அது இருக்கும் பகுதியில் பறவைகளை வேட்டையாடும் எதிரிகளோ அல்லது மனிதர்களோ நுழைந்துவிட்டால், உடனே ஒலியெழுப்பி மற்ற பறவைகளுக்குத் தகவல் சொல்லிவிடும். அதனாலேயே அதை ஆள்காட்டிப் பறவை என்று அழைக்கிறோம். பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போது இந்தப் பறவையை 'did u do it bird' என்று அழைத்திருக்கிறார்கள்.