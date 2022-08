உணவு, மருத்துவம் அயல் நாட்டவர்கள் காப்புரிமையை அபகரிக்கும் நிலை... முறையாகச் செய்ய வேண்டியது என்ன?

இதுமாதிரி சென்ற வருடம் கெபடிடிஸ் (Hepatitis) பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு 2020 -ம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்தத் துறையிலும் நம் பாரம்பர்ய மருத்துவமுறைதான் இன்றும் உலகைக் காத்து வருகிறது.

கெபடிடிஸ் (Hepatitis) என்பது கல்லீரலில் வரும் ஒருவகை வைரஸ்களால் ஏற்படும் நோயாகும். இவற்றை கெபடிடிஸ் A, B, C, மற்றும் D (Hepatitis A, B, C, and D) என மொத்தம் நான்கு வகைகள் உள்ளன.

கெபடிடிஸ் A வைரசின் மரபணு ஒரு இழை நேர்முக RNA துண்டால் ஆனது. இது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு சில வகை உடலுறவுகள் மூலம் வீரியத்துடன் பரவக்கூடியது. இந்த நோயைத் தடுக்க நல்ல தடுப்பூசி உள்ளது.