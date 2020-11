SBI-க்கு ஸ்கெட்ச் போடும் அதானி குழுமம், வலுக்கும் எதிர்ப்பு... ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன நடக்கிறது?

ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (State Bank of India) என்று கூறியவுடன் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு வகையில் அதனுடன் தொடர்பு படுத்திப் பார்க்கும் அளவுக்கு அதன் நீட்சி உள்ளது. அதற்குப் பல்வேறு காரணிகள் உள்ளன. இந்தியாவின் வங்கி வர்த்தகத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதியைத் தன்னகத்தே கொண்டிருப்பதோடு மட்டுமன்றி, ஏறத்தாழ 2.5 லட்சம் வங்கி ஊழியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் அளித்து வருகிறது. அதிலும் கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒருவர் பெண் ஊழியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1806-ம் ஆண்டு பேங்க் ஆஃப் கல்கத்தாவாக (Bank of Calcutta) தோன்றி, பின்னர் பேங்க் ஆஃப் மதராஸ் (Bank of Madras), பேங்க் ஆஃப் பாம்பே (Bank of Bombay) போன்ற வங்கிகளுடன் இணைந்து, அதன் பின் பல்வேறு மாற்றங்களுடன் 214 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெற்றிகரமாகவே வலம் வருகிறது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா.