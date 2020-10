நல்ல வேலை கிடைக்க, இதுவே நல்ல வேளை!

Job opportunities in Motor Sports அக்டோபர் 10, 2020 பதிவு செய்ய: https://bit.ly/3c8eaK5

திறமையான இளைஞர்களை வளர்த்தெடுப்பதையே தன் உப தொழிலாகச் செய்துவருபவர் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணன். ‘ஆர்ட்டிபிஷியல் இன்ட்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் டேட்டா அனலிடிக்ஸ்’ ஆகியவற்றை மட்டுமே சுவாசித்துக் கொண்டிருப்பவர். இந்த ஏரியாக்களில் கில்லியாக ஒருவர் என்ன படிக்க வேண்டும், எப்படிப் படிக்க வேண்டும் என்பது பற்றிச் சொல்லவிருக்கிறார்.

உலகத்திலேயே மிகப் பெரிய பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்கைக் கட்டமைத்தவர் ராஜேஷ் தூடு. சைபர் செக்யூரிட்டி என்பது இவரது இரண்டாவது கோட்டை. ‘புதிதாக வருகிறவர்களைப் புண்படுத்தாதே, பண்படுத்து’ என்பதைத் தன் டேக் லைனாக வைத்திருக்கும் இவர் திறமை யான இளைஞர்களை ஊக்குவிப்பதில் உற்சாகம் கொள்பவர்.

இவரும் உங்களோடு உரையாடவிருக்கிறார்.

All the Best!