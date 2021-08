2K Kids: வேலைபார்க்கப் போறீங்களா, வேலைகொடுக்கப் போறீங்களா?!

பெற்றோர் குழந்தைகள்கிட்ட, ‘நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கினாதான் நல்ல வேலை கிடைக்கும்’னு சொல்லி வளர்க்கிறாங்க. ஆனா ஏன் அவங்க, ‘நல்லா படிச்சு, அனுபவ அறிவையும் வளர்த்துக்கிட்டா நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி தொழிலை ஆரம்பிக்க முடியும்’னு சொல்றதில்ல? ஏன் நாம நம்ம இளைய இந்தியாவை வேலைக் காரங்களா இருக்க வளர்த்தெடுக்குறோம்? ஏன் நாம அவங்களை முதலாளியா ஆக ஊக்கப்படுத்துறதில்லை? எல்லாருமே வேலை கேட்டா, யார்தான் வேலை கொடுக்குறது?

நம்ம நாட்டுல ஒவ்வொரு வருஷமும் லட்சக்கணக்கான பட்டதாரிகள் உருவாகு றாங்க. வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன் அவங்களே ஒரு தொழிலைத் தொடங்குறதை பத்தி யோசிக்கிறதில்லை? ‘செபி’ (The Securities and Exchange Board of India)-ன் செயல் இயக்குநர் ஜி.பி.கார்க், ‘நம் பிள்ளைகளுக்கு பள்ளி, கல்லூரி என 15+ வருடங்களில், வேலைக்குச் சென்று சம்பளம் வாங்குவதற்கான கல்வியைத்தான் கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஆனால், இந்தக் கல்வி பணம் சம்பாதிப்பதை பற்றி அவர்களுக்கு எதுவும் சொல்லித் தருவது இல்லை’னு சொல்றார். பணம் பற்றிய அறிவை ‘ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரசி’ (Financial

Literacy)னு சொல்வோம். இந்திய மக்களின் ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரசி 27% தான். உலகில் பல நாடுகள்ல பணம் பற்றிய கட்டாயக் கல்வி அமலில் இருக்கு. ஆனா, இந்தியாவில் அப்படி எதுவும் இல்ல.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் எம்.ஜெ.டிமார்கோ, தான் எழுதின ‘தி மில்லியனர் ஃபாஸ்ட்லேன்’ (The Millionaire Fastlane) புத்தகத்துல, ‘நம் அனைவரிடமும் ஒரு விலைமதிக்க முடியாத சொத்து இருக்கிறது. அதை இழந்துவிட்டால் திரும்பப் பெற முடியாது. அந்தச் சொத்து... காலம்’. அதாவது, காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்னு சொல்றாரு. ஒரு வேலையில சேர்ந்து, கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அதிலேயே ஓடிட்டு இருந்தா, உலகத்துல பணம் சம்பாதிக்க இருக்குற மத்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் பத்தி அறியாம நம்ம காலமும் ஓடிட்டே இருக்கும். ஒரு சராசரி இந்தியரோட மாத வருமானம் 16,000 ரூபாய். 50 வயசுல, ‘நான் அப்போவே வேற ஏதாச்சும் யோசிச்சு டிராக் மாறியிருக் கணும்’னு சொல்றதுல பலனில்லை.

இந்த உலகமே கொரோனாவால முடங்கிப் போயிருந்தப்போ, ‘டெஸ்லா’ (Tesla) மற்றும் ‘ஸ்பேஸ்எக்ஸ்’ (SpaceX) கம்பெனிகளின் நிறுவனர் எலான் மஸ்க், உலகத்தின் டாப் பணக்காரர்கள்ல ஒருவரா ஆகியிருக்கார். அவரோட சொத்துமதிப்பு சுமார் 168 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர். இந்திய ரூபாயின் மதிப்புல 12.58 லட்சம் கோடி. இவ்வளவு சொத்தையும் சம்பாதிக்க எலான் மஸ்க்குக்கு வெறும் 22 வருஷம்தான் ஆச்சு.

‘ஓ மை காட்... எப்படி?!’னு கேட்குறீங்களா? இதுக்கான பதிலுக்கு நாம மறுபடியும் எம்.ஜி. டிமார்க்கோவோட புத்தகத்துக்குப் போவோம். ‘நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால், வேலை தேடிப் போகக்கூடாது. மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்னைகளைத் தேடிப் போக வேண்டும். அந்தப் பிரச்னை களுக்குத் தீர்வு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்தத் தீர்வையே ஒரு தொழிலாக உருவாக்க வேண்டும்’னு சொல்றாரு டிமார்க்கோ.