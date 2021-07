2K kids: 2கே கிட்ஸ் ஜேஜே சொல்லும் கொரியன் டிராமா... ஏன்?!

சின்ன வயசுல, ‘ஒரு ஊர்ல...’னு யாராச்சும் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சா ‘ம்ம்...’னு நாம வாய் பார்த்தோமே... அந்த ஆர்வத்தோட நீட்சிதான் இப்போ நாம சீரியல், சினிமா, வெப் சீரிஸ் பார்க்குறது எல்லாம். அப்படி ‘சித்தி...’ பார்க்க ஆரம்பிச்சு இப்போ ‘பாரதி கண்ணம்மா’ வரை சின்சியரா நம்ம கூட தமிழ் சீரியல் பார்த்தவங்க எல்லாம் திடீர்னு நம்மகிட்ட வந்து, ‘அன்யோன் ஹசேயோ’ (Annyeonghaseyo) பாத்தியா? சான்ஸே இல்ல’, ‘ப்ரோ... த லெஜண்ட் ஆஃப் த புளூ சீ’ (The Legend of the Blue Sea) இன்னுமா நீ பாக்கல..?’னு எல்லாம் கேட்கும்போது வரும் பாருங்க நமக்கு ஒரு கடுப்ஸ்..! ‘யார்ரா நீங்கள் லாம்?’னு கேட்டா, ‘ஹே... நாங்க இப்போ கே- டிராமா ஃபேன்ஸ் ஆகிட்டோம்ப்பா... நீயும் அப்டேட் ஆயிடு’னு சொல்லுவாங்க. அதென்ன கே-டிராமானு தோணுதுல..? தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க!



கே-டிராமான்னா (K-Drama), கொரியன் டிராமாங்க. அதாவது, கொரியன் சீரியல்ஸ். இது உலக அளவுல ரொம்பப் பிரபலம், நிறைய ஃபேன்ஸ். அப்படி என்ன இருக்கு அதுல?! ஃபேஷன், ஸ்டைல், கலாசாரம்னு இந்த சீரியல்களோட அம்சங்களுக்கு எல்லா நாடுகள்லயும் வரவேற்பு இருக்கு.



கே-டிராமால பெரும்பாலும் 12 - 24 எபி ஸோட்ஸ்தான் இருக்கும். மெகா சீரியல்ஸ் பார்த்துப் பார்த்து போர்னு நினைக்கிற வங்களுக்கு, குறிப்பா, நம்ம 2கே புள்ளைங்களுக்கு அதனாலேயே இந்த கே-டிராமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.



சரி, இந்த கே-டிராமால என்ன ஜானர்லாம் எடுப்பாங்க? ஹாரர், க்ரைம், த்ரில்லர்னு எல்லா ஜானருமே எடுப்பாங்க. அதுல வர்ற ட்விஸ்ட்கள்தான் இந்த சீரியல்களோட ஹைலைட். அதோட, கே-டிராமா ரொமான் ஸுக்கு தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்காங்க. ஒளிப்பதிவும் அடடா ரகம்தான். ஹை-ஸ்கூல் ஸ்டோரி, அட அதாங்க, ஸ்கூல் பசங்க வாழ்க்கையை மையமா வெச்சு வரும் கதைகள் கே-டிராமல செம ஹிட். ‘அட நம்ம ‘கனா காணும் காலங்கள்’ மாதிரியா..?’னு கேட்டா, அதுதான் இல்ல. இந்த ஹை-ஸ்கூல் ஸ்டோரி களை எல்லாம் பல ட்விஸ்ட்களோட வித்தியாசமா எடுப்பாங்க.