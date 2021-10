இந்திய ரயில் சரித்திரம்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களது பருத்தித் தேவைக்கு அமெரிக்காவைத்தான் நம்பி இருந்தார்கள். தொழிற்புரட்சியின் பலனாக எந்திரங்கள் வேகவேகமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்க... அமெரிக்காவினால் பிரிட்டனின் பருத்தித் தேவையைப் பூர்த்திசெய்ய முடியவில்லை. அதற்குப் பின் இன்னும் பல அரசியல் காரணங்கள். காரல் மார்க்ஸ் வார்த்தைகளில் சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், Without Cotton, You have no Modern Industry. Without Slavery, You have no Cotton. பிரிட்டனின் மான்செஸ்டர், கிளாஸ்கோ நகரங்களின் நூற்பாலைகள் ஸ்தம்பித்து நின்றன. `அதற்கென்ன, நம் அடிமை தேசமான இந்தியாவில்தான் பருத்தி செழித்துக் கிடக்கிறதே. டன் டன்னாக அள்ளிக் கொண்டு வந்தால், தீர்ந்தது பிரச்னை' என்று வெள்ளைக்காரன் யோசித்தான். அதிலும் ஒரு பிரச்னை இருந்தது. பருத்தி விளையும் இடங்களிலிருந்து துறைமுகங்களுக்கு அதனை விரைவாகக் கொண்டுவர வாகன வசதி தேவைப்பட்டது. `மாட்டு வண்டிகளையும் குதிரை வண்டிகளையும் மட்டுமே நம்பினால் வேலைக்கு ஆகாது' என்று வெள்ளைக்காரன் கணக்கு போட்டான். Without Rail, You have no Cotton என்று உணர்ந்து முடிவெடுத்தான். தேசத்தில் ஆங்காங்கே தண்டவாளங்கள் முளைக்கத் தொடங்கின.

1825-ம் ஆண்டில்தான் பிரிட்டனில் முதல் ரயில் பாதை (Stockton & Darlington Railroad) போடப்பட்டது. உலகின் முதல் பயணிகள் ரயில் இங்குதான் சென்றது. பிரிட்டிஷார் இந்தியாவில் முதல் பயணிகள் ரயிலைக் கல்கத்தாவிலிருந்தும் பம்பாயிலிருந்தும் இயக்கத் திட்டமிட்டிருந்தனர். கல்கத்தாப் பிரிவுக்கான பெயர், East Indian Railway. பம்பாய்ப் பிரிவுக்குப் பெயர், The Great Indian Peninsula Railway. 1849-ம் ஆண்டில் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாகப் பொறுப்பேற்ற டல்ஹௌசியின் ஆலோசனைகளின்படியே, இரண்டு மார்க்கங்களுக்குமான (ஹௌரா – ஹூக்ளி மற்றும் தானே – பம்பாய்) பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இரண்டு மார்க்கங்களுக்கும் தேவையான நீராவி இன்ஜின்களும் பிரிட்டனில் இருந்து ஏறத்தாழ ஒரே சமயத்தில்தான் கப்பல்கள் மூலமாக அனுப்பப்பட்டன. ஆனால், அப்போதைய இந்தியத் தலைநகரமான கல்கத்தாவுக்கு ‘முதல் ரயில்’ பெருமை கிட்டவில்லை.