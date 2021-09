“பாரதியை ஆங்கிலத்தில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்!”

``பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நீங்கள் இப்போது ஆங்கிலத்தில் எழுதிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், பாரதி வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆங்கிலத்தில் எழுதும் திட்டம் உங்களிடம் இருக்கிறதா?”



“ஓர் எழுத்தாளனின் படைப்புகளை நாட்டுடைமை ஆக்குவது என்பது உலகத்தில் எங்குமே நடந்ததில்லை. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அது நடந்திருக்கிறது. பாரதியின் படைப்புகளை 1949-ல் தமிழக அரசாங்கம் நாட்டுடைமை ஆக்கியது. அந்த வரலாற்றை ‘பாரதி: கவிஞனும் காப்புரிமையும்’ என்ற தலைப்பில் தமிழில் எழுதிய பிறகு ஆங்கிலத்திலும் ‘Who Owns that Song? The Battle for Subramania Bharati’s Copyright’ என்ற நூலாக வெளியிட்டேன். இது பாரதி வாழ்க்கை வரலாற்றை நோக்கிய ஒரு படிதான். ஆங்கிலத்தில் நான் எழுதிவரும் பெரியார் வரலாறு நான் திட்டமிட்டதைவிட அதிக காலம் எடுத்துக்கொண்டுவருகிறது. பெரியாருக்கு அடுத்து பாரதிதான்.”



“பாரதியின் தேவை எதுவரை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?”



“ஒவ்வொரு தலைமுறையும் தனக்கான உந்துசக்தியைத் தேடிக்கொண்டுதான் இருக்கும். மன எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆளுமைகள் இல்லாமல் ஒரு சமூகம் இயங்க முடியாது. ‘விதியே விதியே தமிழ்ச் சாதியை என்செய நினைத்தாய்’ என்று பாரதி கேட்டார். நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அந்த வரியைக் கேட்கும்போது மனம் பதறுகிறது. இந்த ஆற்றாமை தீரும் வரை பாரதி நமக்குத் தேவைப்படுவார். என்னைப் பொறுத்தவரை பாரதி மூட்டிய கனல் இன்னும் நெஞ்சில் கனன்றுகொண்டுதான் இருக்கிறது.”