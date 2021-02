ரேஷன் கார்டு முதல் பாஸ்போர்ட் வரை - விண்ணப்பம், திருத்தங்கள், புகார்கள்... A to Z தகவல்கள்!

அதைத் தொடர்ந்து திறக்கும் புதிய பக்கத்தில் உங்களது பழைய ரேஷன் கார்டுக்காக நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கும் மொபைல் எண்ணை பதிவு செய்யவும். கூடவே அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ‘கேப்ட்சா (CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)’-வையும் உள்ளீடு செய்ய வேண்டும். `கேப்ட்சா' என்பது, கணினி பதிவுகளுக்கான ஒரு பொது நடைமுறை.

ஆன்லைனில் பாஸ்போர்ட்டுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

முன்பெல்லாம் பாஸ்போர்ட் வாங்குவது பெரிய சாகசம்போல, கடினமான நடைமுறை யாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது பாஸ்போர்ட் பெறுவது என்பது மிகவும் எளிதான விஷயமாகிவிட்டது. வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

எப்படிப் பதிவு செய்வது?

பாஸ்போர்ட் பெற விண்ணப்பிக்க http://passportindia.gov.in எனும் பாஸ்போர்ட் சேவா இணையத்தளத்துக்குச் செல்லவும். முகப்புத் திரையில் ‘New user Registration’ என்பதை க்ளிக் செய்யவும். அதையடுத்து தோன்றும் திரையில் கோரப்பட்டுள்ள உங்களுடைய விவரங்களை நிரப்பிவிட்டு பாஸ்வேர்டையும் பதிவுசெய்யவும். அதைச் செய்து முடித்ததும், உங்கள் இ-மெயில் ஐடி-க்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பப்படும். அதை க்ளிக் செய்து நீங்கள்தான் அந்தப் பயனாளர் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதை அடுத்து, பாஸ்போர்ட் இணையதளத்தில் உங்களது கணக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிவிடும்.

மீண்டும் முகப்புத் திரைக்குச் சென்று ‘Sign in’ என்பதை க்ளிக் செய்து உங்கள் கணக்கின் பயனாளர் பெயர் மற்றும் பாஸ்வேர்டை டைப் செய்து லாக்-இன் செய்யவும்.

லாக்-இன் செய்ததும் ‘Passport Application’ என ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கும். அதில், ஏற்கெனவே நீங்கள் சமர்ப்பித்துள்ள விண்ணப்பத்தின் நிலையைக் காண்பதற்கான (Application Status) ஆப்ஷன் மற்றும் புதிதாக அப்ளை செய்வதற்கான ஆப்ஷன் (Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport) என இரண்டு ஆப்ஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் ‘Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport’ என்பதை க்ளிக் செய்யவும்.