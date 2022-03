கனவு - 17 - அரியலூர் - வளமும் வாய்ப்பும்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட், இந்தியா சிமென்ட்ஸ், டால்மியா சிமென்ட்ஸ், மெட்ராஸ் சிமென்ட், செட்டிநாடு சிமென்ட் கார்ப்பரேஷன், தி ராம்கோ சிமென்ட்ஸ், ஜேப்பியார் சிமென்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சுமார் எட்டு சிமென்ட் தொழிற்சாலைகள் இயங்குகின்றன. கோடிக்கணக்கில் வர்த்தகம் செய்யும் இந்நிறுவனங்களால் பெரிய அளவில் அரியலூர் மக்கள் பயனடையவில்லை! இந்த சிமென்ட் நிறுவனங்களில் பணிபுரிய அதற்குரிய கல்வித்தகுதி பலரிடம் இல்லாததால், பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்பு இப்பகுதி மக்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை. ஏனெனில் சிமென்ட் தொழில்நுட்பத்தைக் கற்றுத்தர தனியாகக் கல்லூரி இல்லை. இந்திய அரசின் சிமென்ட் மற்றும் கட்டடப் பொருள்களுக்கான தேசிய கவுன்சில் (National Council for Cement and Building Materials) ஹைதராபாத்தில் உள்ளது. இங்கே ஓராண்டு டிப்ளோமா படிப்பும் (Diploma in Cement Technology), ஆறு வார சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் (Cement Manufacturing Technology including Simulator Based Training) இருக்கின்றன. மேலும், அகமதாபாத், புவனேஸ்வர், பல்லாகார் (Ballabgarh) உள்ளிட்ட இடங்களிலும் இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் இதற்கான படிப்பு ஒன்றுகூட இல்லை.