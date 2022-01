புதிய சிந்தனை, புதிய தலைமுறை - மாற்றங்களை விதைக்கும் விஜய் பிரவின் மஹராஜன் | இவர்கள் | பகுதி 19

செயற்கை நுண்ணறிவுத்திறன் (AI) தொழில்நுட்பத்தின் நோக்கம் மனித இனத்தின் மேம்பாடு, காலநிலை மாற்றம், சூழலியல் அமைப்பு போன்ற அறிவுசார் மற்றும் பொருளீட்டும் உத்திகளை எளிமையாக்கித் தருவதுதான் என்றாலும் அவற்றின் மறுபக்கத்தையும் நாம் கவனிக்கத் தவறிவிட கூடாது. அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பது AI தொழில்நுட்பத்தின் கூறுகளுக்கும் பொருந்தும். கடந்த டிசம்பர் மாதம் பெங்களூருவில் நடந்த மிகப்பெரிய bitcoin மோசடியில் பல கோடிகளை தனியொரு மனிதர் இதே தொழில்நுட்பம் கொண்டு செய்திருக்கிறார் என்பதே இதற்கு சான்று. அதன் காரணமாகவே சீனா bitcoin அச்சிடுவதற்கு தடை விதித்துள்ளது. இவ்வர்த்தகத்தின் மூலம் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆனவர்களும் இருக்கிறார்கள், அதேசமயம் பலகோடிகளை ஒரு சொடுக்கில் இழந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று வெளிப்படையாக பேசும் விஜய் பிரவீன் மஹராஜன், தொழில்நுட்ப அறிவென்பது ஜாடிக்குள் அடைபட்டிருக்கும் அற்புத பூதம் போன்றது. அதனை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்துவதும் அழிவிற்கு பயன்படுத்துவதும் அனைத்தும் தனியொரு மனிதனின் தேர்வாக இருக்கும் பட்சத்தில் கடிவாளம் இன்னும் நம் கையிலிருக்கிறதென்று பொருள்.

விஜய் பிரவீன் மஹராஜன் bitsCrunch நிறுவனம் மூலம் அனைத்துத்தரப்பு மக்களும் பயன்படும் வகையில் வர்த்தக சேவை அளிப்பதை தமது நோக்கமாகக் கருதுவதாகக் கூறும்பொழுது அவரையும் அவரைப்போன்ற தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் வாக்குறுதிகளின் மீது நம்பிக்கைக் கூடுவதை உணர முடிகிறது. இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் இத்தொழில்நுட்பத்தின் சிறந்த சந்தைகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. The rich get richer and the poor get poorer in third world countries என்ற நிதர்சனத்தை மாற்றியமைத்து அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்கும் வழிவகைகள் செய்யும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியே நாளைய தலைமுறைக்கு நாம் விட்டுச்செல்லும் வருங்காலத்திற்கான நம்பிக்கையாகும். திரு.விஜய் பிரவீன் போன்றோர் அதை சாத்தியப்படுத்தித் தருவர் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை. நம்பிக்கையை விதைப்பவர்கள் நம்பிக்கையை அறுவடை செய்வர் என்பது காலம் உணர்த்தும் உண்மை.

