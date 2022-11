அவள் 25... அவர்கள் 25! - ஒரு சர்ப்ரைஸ் திட்டம் - 3

“பொறியியல் பட்டதாரியான நான், சுயமாகத் தொழில் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன். ஆனால், அதுகுறித்து எந்த விவரமும் தெரி யாத எனக்கு, தொழில்முனைவோர் ஆவதற் கான அடிப்படை விஷயங்கள் குறித்து வழி காட்டவும்.”



வசந்தி முருகேசன், கரூர்.



வாசகியின் சந்தேகத்துக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார், திருச்சியைச் சேர்ந்த தொழில் ஆலோசகரான ராமசாமி தேசாய்.



“வியாபாரம், சேவை, உற்பத்தி ஆகிய மூன்று பிரிவுகளுக்குள் ஆயிரக் கணக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. உங்களுக்கு விருப்பமான தொழிலை, சரியான திட்ட அறிக்கையுடன் தேர்வு செய்யும் போது, அரசு மானியத்துடன் வங்கிக் கடனுதவி எளிதாகக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் தொடங்கும் தொழில் புதுமையானதாகவும் (Innovation), மாற்றி யோசி அணுகு முறையுடன் (Think differently), பொது வான வரையறையைத் தாண்டியதாக வும் (Outside the box) இருத்தல் நன்று. அவ்வாறு நீங்கள் தேர்வுசெய்த தொழில் சரியானதாக உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய கீழ்க்காணும் ஒன்பது படிநிலைகள் பயன்தரும்.