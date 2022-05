சுகம் இல்ல, ஏலாது, தூரம்... மாநிலம் முழுக்க மாதவிடாய் சொற்கள்!

உலகம் முதல் உள்ளூர் வரை, சில பரபரப்பு செய்திகள் குறித்த கருத்துகளை பகிரச் சொல்லி அவள் விகடன் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் கேட்டிருந்தோம். வாசகர்கள் பகிர்ந்தவற்றில் சிறந்தவை இங்கே...

UNICEF அமைப்பு, ‘How do you say “I have my period” in your language?’ என்று கேட்டதற்கு, உலகெங்கிலும் இருந்து ஆயிரக்கணக் கான பதில்கள் குவிந்துள்ளன. உங்கள் பகுதிகளில் குறிப்பிடும் விதத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்; அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் மாதவிடாயை சமூகம் எப்படிப் பார்க்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

Karthikabuvaneshwari

தல குளிச்சிட்டேன். வீட்டுக்கு தூரம்.

Ramya Mahalingam

வீட்டில் இல்லை, தூரம்.

Jafer Sadiq Salman

தொழுகை இல்லை.

Shranya Swaminathan

சம்ஸ் (Chums).

Ramya Raghupathy

Date time.

Deepa Deepika

தலைக்கு ஊத்திக்கிட்டியா? வீட்டுக்கு விலக்கா?

Sasikala Ramnatarajan

வீட்டுக்குத் தூரம்

Deepa Jayapragasam

சுகம் இல்ல.

Ksk Porkodi

தலைக்கு ஊத்திக்கிட்டேன்.

Prashanthi Sridharan

தண்ணி ஊத்திக்கிட்டேன்.

Easwarajanani Dharvesh

ஏலாது.

தங்கப்ரியா சுந்தரம்

தீட்டு.

Sala Senthilnathan

தூரம்.

Valli Ravi

தோது இல்ல.

Mns Mns

வயிற்று வலி.

Saranya Ashok

வாசலை.

Suganthi Venkatesh Kumar

வசதி இல்லை.

Barkath Don

Orange.

Sushma

வெளியே போயிட்டியா?