பெஸ்ட் ஆஃப் வலைபாயுதே!

ஈரானில் பெண்கள் ஹிஜாபை எரித்துப் போராடுகின்றனர். இந்தியாவில் ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்துப் போராடுகின்றனர். இரண்டு போராட்டங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, ஆதிக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுவது. அணிந்தே தீரவேண்டும், அணியவே கூடாது எனும் இரண்டு கட்டுப்பாடுகளும் ஆதிக்கமே. twitter.com/_blankie_

ரீசன்ட்டா வந்த லிரிக்செல்லாம் பாரேன்... மெழுகு டாலு... டிப்பம் டப்பம்... தாய்க்கெழவி... இப்ப ஒண்ணு வந்திருக்கே என்னது அது... பிம்பிளிக்கி பிளாப்பி!

‘‘எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் 120% முடிஞ்சிடிச்சின்னு போட்டுக்க...”

‘‘எல்லோரும் சிரிப்பாங்க...”

‘‘அப்ப ஒரு 95%ன்னு போட்டுக்க!”

TTF வாசன் இரண்டு நிமிடப் பேச்சில்: 200 கிலோமீட்டர் போவேன்... இப்பதான் 150 கிலோமீட்டர். 22 வயசுதான் ஆகுது... ducati புக் பண்ணப்போறேன். ஷார்ட் பிலிம் வேலை போய்ட்டு இருக்கு... அடுத்து feature filmக்குள்ள enter ஆகிடுவோம். ducati டெலிவரி எடுக்கணும்... K2K போறோம். கன்னியாகுமரி 2 காஷ்மீர். பைக் எடுத்தா 300, 400 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் break மட்டும்தான். காஷ்மீர்லதான் போய்ச் சாப்பிடுவேன்... அடுத்து லடாக், நார்த் ஈஸ்ட்...

Me to myself: லைஃப்ப தொலைச்சிட்டியேடா! twitter.com/teakkadai1

உங்க பருப்பெல்லாம் இங்க வேகாதுங்கிற வழக்கெல்லாம் காலாவதியாகிடுச்சில்ல? அதெல்லாம் ஊற வச்சு நாலு விசில் சேர்த்து வச்சா வெந்துடுங்க...

twitter.com/tamil_15

குழாப்புட்டு வித்துட்டுப் போறான். வீட்ல இருந்து எழுந்து கதவத் திறக்குறதுக்குள்ள ஜொய்ங்குன்னு XL-ல கத்திட்டுப் போறான். வியாபாரம் செய்யணும்னு வர்றானா, இல்லை, வீட்ல டார்ச்சர்னு வண்டில சுத்துறானா?

twitter.com/saravankavi

எப்படிப்பட்ட மழை வந்தாலும் சமாளித்துவிடலாம்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சட்டம் ஒழுங்கு, உட்கட்சி விவகாரம் & பா.ஜ.க: ‘‘எங்களைத்தான் சமாளிக்கவே முடியலல்ல...’’