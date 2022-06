தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துரோகங்கள்!

மக்கள்தொகையில் இந்தியாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கும் அமெரிக்காவின் ஒட்டுமொத்த மக்கள்தொகையைவிட இந்தியத் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். 130 கோடி பேர் வாழும் இந்தியாவில், தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய 50 கோடி; இவர்களில் பெரும்பான்மையோர் இயங்கும் அமைப்புசாராத் தொழில்களே இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்தியத் தொழிலாளர்களின் நலன்கள் இதுவரை 44 சட்டங்கள் மூலம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவற்றை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று இரண்டாவது தேசிய தொழிலாளர் ஆணையக்குழு (Second National Commission on Labour) பரிந்துரைத்தது. அதன் அடிப்படையில், அச்சட்டங்களிலிருந்து 29 சட்டங்களைத் தொகுத்து ஊதியச் சட்டத்தொகுப்பு (Code on Wages - 2019), தொழில்துறை உறவுகள் சட்டத்தொகுப்பு (Industrial Relations Code - 2020), சமூகப் பாதுகாப்பு சட்டத்தொகுப்பு (Code on Social Security - 2020), தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் சட்டத்தொகுப்பு (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code - 2020) ஆகிய நான்கு சட்டத்தொகுப்புகளை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றியது.



அதன்படி, ஊதியம் வழங்குதல், குறைந்தபட்ச ஊதியம், போனஸ், சம ஊதியம் தொடர்புடைய சட்டங்கள் ஊதியச் சட்டத் தொகுப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. தொழிற்சங்கங்கள், வேலை நீக்கம், நியமனம் தொடர்பான சட்டங்கள் தொழில் துறை உறவுகள் சட்டத் தொகுப்பில் வந்துள்ளன. வருங்கால வைப்பு நிதி, காப்பீடு, இழப்பீடு உள்ளிட்டவை சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத் தொகுப்பில் வந்துள்ளன. பணிச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான சட்டங்கள் தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் சட்டத் தொகுப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வழங்கிவிட்ட நிலையில், ஜூலை 1 முதல் இவற்றை அமல்படுத்தும் தீவிர நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு இறங்கியிருக்கிறது.