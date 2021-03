ஆதார்: விண்ணப்பம் முதல் ஆன்லைனில் மாற்றங்கள் செய்வது வரை... A to Z வழிகாட்டுதல்கள்!

ஆதார் அட்டையைப் பெறுவதற்கு ஒருவர் தனது சாதி, மதம், தாய் மொழி உள்ளிட்ட தகவல்களைத் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மூன்றாம் பாலினத்தினர், இந்த அட்டையில் தங்களை ஆண் என்றோ, பெண் என்றோ குறிப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை. வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு, பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட் உட்பட அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட 32 வகையான அடையாள சான்றுகளில் ஏதேனும் ஒன்றும், பென்ஷன் கார்டு, திருமணப் பதிவுச்சான்றிதழ் உள்ளிட்ட உறவுமுறை சான்றிதழ்களில் (Proof of Relationship) ஏதேனும் ஒன்றும், முகவரிச் சான்றும் கட்டாயமாகத் தேவை.

uidai.gov.in - என்ற ஆதார் இணையதளப் பகுதிக்குள் சென்று, `My Aaadhar - Get Aaadhar - Download Aadhaar' பக்கத்தில், ஆதார் எண் (UID), பதிவு ஐடி (EID), விர்ச்சுவல் ஐடி (VID) ஆகியவற்றில் எது உங்களிடம் உள்ளதோ அதை உள்ளீடு செய்யவும். பின்னர், அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் செக்யூரிட்டி கோடு எண்களைப் பதிவிட்டு, `Send OTP' பட்டனை க்ளிக் செய்தால், ஆதாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஓ.டி.பி எனப்படும் கடவுக்குறியீட்டு எண்கள் வரும். அதைக் குறிப்பிட்டு, `VERIFY AND DOWNLOAD’ என்பதை க்ளிக் செய்து, மின்னணு ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பதிவு செய்து மூன்று மாதங்களுக்குள் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படும் மூல ஆதார் அட்டைக்கு உள்ள அதே மதிப்பு, ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் மின்னணு ஆதார் அட்டைக்கும் உண்டு.