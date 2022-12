வினு விமல் வித்யா: இந்த முகம்தான் அழகா தெரியுது!

வினு தரும் வித்தியாசமான தகவல்

பெண்களை பற்றி ஆண்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா?

Everything Men Know About Women (பெண்களை பற்றி ஆண்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்) என்ற தலைப்பில் உள்ள ஒரு புத்தகத்தில் என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா? உளவியலாளர் டாக்டர் ஆலன் ஃபிரான்சிஸ் எழுதிய இந்தப் புத்தகத்தில் ஆண்களின் அறிவு மற்றும் எதிர்ப்பாலினத்தைப் பற்றிய மிக விரிவான புந்துணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்காக பல வருட ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான நேர்காணல்களை வடித்துள்ளார் என்று வேடிக்கையாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்தப் புத்தகம் 100 வெற்று பக்கங்களையே கொண்டுள்ளது. நகைச்சுவையாகவோ, தீவிரமான கலைப்படைப்பாகவோ கருதப்படும் இந்த நூலின் வழியாக டாக்டர் ஃபிரான்சிஸ் சொல்லாமல் சொல்ல வருவது என்னவாம்? பெண்களின் மனதைப் பிரித்தறிவது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாத விஷயம் என்பதைத்தானாம்! அமேசான் தளத்தில் 1995-ம் ஆண்டு முதல் விற்கப்படும் இந்த நூலின் இப்போதைய விலை 7.83 டாலர். கிண்டில் பதிப்பும் உண்டு!