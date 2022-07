நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 14 - கலைகள் கற்போம்!

ஓவியம் & சிற்பம்: கலையார்வம் கொண்ட மாணவர்களுக்கான முக்கியமான ஒரு படிப்புதான் ஓவியக்கலை சார்ந்த Fine Arts எனப்படும் கவின்கலை பட்டப்படிப்பு. ஓவியக்கல்லூரி என்று அனைவராலும் அறியப்படும் Government College of Fine Arts சென்னை எழும்பூரில் உள்ளது. இது சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட பழைமைவாய்ந்த கல்லூரி. இதேபோன்ற இன்னொரு பழைமைவாய்ந்த அரசு ஓவியக் கல்லூரி கும்ப கோணத்தில் உள்ளது. புகழ்பெற்ற இந்த இரண்டு கல்லூரிகளிலுமே ‘பேச்சிலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்’ எனப்படும் நான்கு வருட BFA பட்டப்படிப்பு சொல்லித் தரப்படுகிறது. சென்னைக் கல்லூரியில் சுடுமண் ஆலையக வடிவமைப்பு (Industrial Design in Ceramic), துகிலியல் ஆலையக வடிவமைப்பு (Industrial Design in Textiles), காட்சித்தொடர்பு வடிவமைப்பு (Visual Communication Design), வண்ணக்கலை (Painting), சிற்பக்கலை (Sculpture), பதிப்போவியம் (Print Making) என 6 வெவ்வேறு பிரிவுகளிலும், கும்ப கோணத்தில் காட்சித் தொடர்பு வடிவமைப்பு (Visual Communication Design), வண்ணக்கலை (Painting), சிற்பக்கலை (Sculpture) ஆகிய 3 பிரிவுகளிலும் பட்டப்படிப்புகள் உள்ளன.



கலைத் துறைக்குத் தேவையான எல்லா அடிப்படை விஷயங்களும் முதல் வருடத்தில் கற்றுத் தரப்படும். இரண்டாம் வருடத்திலிருந்து அவரவர் தங்கள் துறை சார்ந்த விஷயங்களைப் படிப்பார்கள். இந்தப் படிப்பைப் பொறுத்த வரையிலும் வகுப்புகளில் நடத்தப்படும் தியரி பாடங்களை விட அதிக அளவில் பிராக்டிகல்ஸ் எனப்படும் செய்முறை அனுபவம் நிறையவே உண்டு என்பதுதான் மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம்.



சொல்லப்போனால் இந்த நான்கு வருட படிப்பின் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் குறைந்தது 20 நாள்களாவது கல்விச் சுற்றுலாவாக இந்திய அளவில் பல்வேறு இடங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் செய்து பல்வேறு கலை நுணுக்கங்களையும் நேரடியாகக் கற்றுத் தெரிந்துகொள்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இப்படி மாணவர்கள் கல்விச் சுற்றுலாவாகச் செல்வதற்கான பயணச் செலவையும் கல்லூரியே ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்தக் கல்லூரிகளிலுள்ள பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளும் எவை சார்ந்தவை என்பது பற்றிப் பார்ப்போம்.