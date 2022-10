மேம்சாஹிப் - துரையம்மா புராணம்

ஹேஸ்டிங், மனைவியை இழந்தவர். பரோனெஸை தன் புது மனைவியாக்க முடிவு செய்திருந்தார். அதற்காகத் தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இம்ஹாஃபை மிரட்டவில்லை. கூப்பிட்டு உட்கார வைத்துப் பேசினார். ‘மிஸ்டர் இம்ஹாஃப், பரோனெஸை நான் எவ்வளவு காதலிக்கிறேன் என்று வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாது. அவள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை என்னால் நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாது. ஆகவே, எனது வருங்காலப் பெண்டாட்டிக்கு தயவுசெய்து விவாகரத்து கொடுத்து விடுங்கள். அதுவரை அவளோடு நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்வதில் எனக்குப் பிரச்னையில்லை.’

ஜென்டில்மேன்ஸ் ஒப்பந்தம். இங்கே பரோனெஸின் மனநிலையையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டுமல்லவா. அவளுக்கும் அதில் பரிபூரண சம்மதம். அதிகாரமும் செல்வமும், அதீதக் காதலும் நிறைந்த ஹேஸ்டிங்கைப் புதிய மணவாளனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் நாளுக்காகக் காத்திருந்தாள். ஆம், அந்த நாள்களில் காதல் ரசம் சொட்டச் சொட்ட அவளுக்குக் கடிதங்கள் எழுதி மகிழ்ந்திருந்தார் ஹேஸ்டிங்ஸ். அந்தக் காதல் கடிதங்கள் எல்லாம் இலக்கியத் தரம் வாய்ந்தவை என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் பலரும் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார்கள். ஆனால், ஜெர்மனியிலே அந்த விவாகரத்துக்கான தீர்ப்பு வாசிக்கத்தான் 1777-ம் ஆண்டு ஆயிற்று. சுமார் எட்டு வருடங்கள் பொறுமையாகக் காத்திருந்த ஹேஸ்டிங்ஸ், பரோனெஸின் கரம் பற்றி மோதிரம் அணிவித்தார். அவளது குழந்தையையும் தனதாக ஏற்றுக்கொண்டார். புதிய துரையம்மாவாக பரோனெஸ் ஹேஸ்டிங்ஸின் வாழ்க்கை இந்தியாவில் சுபிட்சமாகத் தொடர்ந்தது.

மத்தியத் தரைக்கடலையும் செங்கடலையும் இணைக்கும்விதமாக, 163 கி.மீ நீளமும் 300 மீ அகலமும் கொண்ட சூயஸ் கால்வாய் 1869-ம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது. அதற்கு முன்பு வரை பிரிட்டனிலிருந்து இந்தியா நோக்கிய கப்பல் பயணம் என்பது ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தைச் சுற்றி வருவதாக இருந்தது. அதற்கு மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் வரை ஆயின. சூயஸ் கால்வாய் ஏற்படுத்திய வழி, அந்தப் பயண நாள்களை ஒரு மாதமாகச் சுருக்கியது. அதனால் பிரிட்டிஷ் பெண்களின் இந்தியப் படையெடுப்பு அதிகரித்தது. புள்ளி விவரமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், 1870-களில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் வடமேற்குப் பகுதிகளில் மட்டும் சுமார் 5,000 பிரிட்டிஷ் பெண்கள் இருந்தனர். 1901-ம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா முழுக்க, தோராயமாக 42,000 பிரிட்டிஷ் பெண்கள் வரை வசதியாக வாழ்ந்தனர்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்குச் செல்லும் ஐரோப்பியப் பெண்களுக்கு வழிகாட்டும்படியாக, இந்திய வாழ்க்கைக்கு உதவும் விதத்தில் பல புத்தகங்கள் வெளியாயின. அதில் முதன்மையான புத்தகம், A Few Words of Advice on Travelling and its Requirements Addressed to Ladies. இந்தப் புத்தகத்தில் இந்தியாவுக்குச் செல்லும் ஐரோப்பியப் பெண்கள் என்னென்ன மாதிரியான உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஓர் அத்தியாயம் விரிகிறது.