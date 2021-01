விகடன் பொக்கிஷம்: “விருதுகள் மட்டுமே என் இலக்கல்ல..!” - இசைப்புயலுடன் ஒரு எக்ஸ்க்ளூஸிவ் பேட்டி

‘Pray for me brother’ இசை ஆல்பத்தின் வெற்றி, ரஹ்மானை இன்னும் மலரவைத்திருக்கிறது.



‘‘பிரார்த்தனை என்பது அன்பின் வெளிப்பாடு. இன்னொருத்தருக்காக நாம் கடவுளிடம் முறையிடுகிற அந்த அன்புக்கு இணையானது எதுவும் இல்லை. அந்த அன்பைப் பத்திச் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணினோம். வறுமை, பிணி மாதிரியான பிரச்னைகளை ஒழிக்க நல்ல முயற்சிகள் தேவை. அதற்கு எதிரான போராட்டத்தில் என் சிறு முயற்சிதான் இந்த ஆல்பம். ‘பக்திப் பாடல் மாதிரி ஆகிடக் கூடாது’ன்னுதான் காதல் பாட்டு மாதிரி டியூன் போட்டோம். நம்பிக்கை தர்ற வார்த்தைகளை வைத்துப் பாட்டு எழுதினோம். பாடல் வரிகளுக்கான விஷூவல்ஸ் தேடவும், ஸ்பான்சர் பிடிக்கவும் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு. ஆல்பத்துக்கு மக்களிடம் இருக்கிற வரவேற்பு நம்பிக்கை தருது. அடுத்த திட்டம் ‘ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ஃபவுண்டே ஷன்.’ படிக்கிற கனவுள்ள ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவத்தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன்.‘Pray for me brother’ ஆல்பத்தின் மூலம் கிடைக்கிற வருமானம் எல்லாமே இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்குத்தான்!’’