“என்மீதே எனக்கு விமர்சனம் இருந்திருக்கு!”

``இந்த டயட், ஃபிட்னஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க?’’



“உடல் அமைப்புக்காக டயட் இருக்கணும்ங் கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆரோக்கியத் திற்காக டயட்டைக் கடைப்பிடிக்கணும்னா ஓகேதான். சைஸ் ஜீரோதான் சரியான இடுப்புன்னு நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன். விளம்பர நிறுவனங்கள் என் உடலமைப்பைத் தீர்மானிக்க முடியாது. மக்களுக்கு உங்களைப் பிடிச்சுடுச்சுனா, நீங்க அழகுதான். அழகுங்கிறது குணத்தைப் பொறுத்தது. என்னை கவனிக்கிறவங்க என்னைவிட நான் என்ன பேசுறேங்கிறதைத்தான் கவனிக்கிறாங்கன்னு நம்புறேன். ஆனா, ஆரோக்கியத்துக்காக உடல் எடையை சரியா வெச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதை நம்புறேன். அதுக்கு அப்பப்போ முயற்சி பண்றேன்.”



``போண்டான்னா அவ்வளவு பிடிக்குமாமே!’’



“ரொம்பப் பிடிக்கும். கார போண்டா இல்லை, இனிப்பு போண்டா. இப்போவும் ஊருக்குப் போனா, திருச்சியில இறங்கினவுடன் நண்பன் சேகர் வருவான். அவன்கூட விடியக்காலையில சுடச்சுட போண்டா சாப்பிறதுண்டு. போண்டா சாப்பிடணும்னு டிரெயின்லேயே பல்லெல்லாம் துலக்கி ரெடியாகிடுவேன். இப்போவும் என் மனைவி, அண்ணன்னு வீட்ல யார் கண்ணுல போண்டா தெரிஞ்சாலும் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்திடுவாங்க.”



``படங்கள் பார்க்கிறதுக்கு நேரமிருக்கா?’’



“நிறைய நேரமிருக்கு. சில நேரங்கள்ல பார்த்த படங்களையே விரும்பிப் பார்ப்பேன். ‘தர்மதுரை’, ‘தங்கமகன்’, ‘96’ இந்தப் படங்களெல்லாம் அடிக்கடி பார்ப்பேன். எனக்கு படத்திற்குப் படம் தனுஷுடைய நடிப்பைப் பார்த்து வியப்பா இருக்கும். சமீபமா, ‘சூரரைப் போற்று’ படத்தை ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்சுப் பார்த்தேன். இப்போ வெப் சீரிஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன்.”



``சிவகார்த்திகேயன்கிட்ட அடிக்கடி பேசுறதுண்டா?’’



“அடிக்கடி பேசுவோம். ஆனா, சினிமாவைப் பத்தி இருக்காது. குடும்பத்தைப் பத்திதான் பேசுவோம். தம்பியுடைய படம் வரும்போது, தியேட்டர்ல போய் மக்களோடு மக்களா உட்கார்ந்து பார்க்கிறது ரொம்பப் பிடிக்கும். அவங்க பெயர் வரும்போது மக்கள் கைதட்டி விசில் சத்தம் வரும்போது ரொம்பப் பெருமையா இருக்கும். அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவேன்.”



``உங்களுடைய இலக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறது என்ன?’’



“நான் Go with the flow டைப்தான். நாம ஒரு கணக்கு போட்டா, நம்ம சக்திக்கு உட்பட்டதைத்தான் போட முடியும். ஆனா, வாழ்க்கை அழைச்சுக்கிட்டு போற போக்குல போனா, நிறைய கத்துக்கொடுக்கும். எல்லோரையும் அப்படித்தான் போகச் சொல்றேன். திட்டமிடுதல் சரி. ஆனா, இப்படிப் போனா நிறைய விஷயங்களை கவனிக்க முடியும். அதுக்குன்னு அப்படியே கண்மூடித்தனமா ஓடணும்னு சொல்லலை. அடிப்படை பிளான்னு ஒண்ணு இருக்கணும்.’’ அப்படி என்னுடைய பிளான், Live at the moment.”