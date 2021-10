மாதாந்திரச் சீட்டில் பணம் போடலாமா? - பலன்களும் எச்சரிக்கைகளும்!

சிட் ஃபண்டு வரலாறு!

பண்டமாற்று காலத்திலிருந்து சிட் ஃபண்டு திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது. பழங்காலத்தில் தென்தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகள் இந்த ஃபண்டை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

சிட் ஃபண்டு என்பது ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) என உலகம் முழுக்க அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, சுழலும் சேமிப்பு மற்றும் கடன் சங்கம் எனப்படுகிறது. சிட் ஃபண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றில் சீட்டு போடுபவர்கள் இடையிலான பரஸ்பர நம்பிக்கை யின் அடிப்படையில் பல காலமாக இது நடந்து வருகிறது.

சிட் ஃபண்டு என்பது மத்திய சீட்டு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டமாகும். மேலும், ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்.பி.ஐ), வங்கி சாரா நிதி அமைப்பாக இந்த ஃபண்டை வகைப்படுத்தியுள்ளது.

உலக அளவில் சுமார் 80 நாடுகளில் இந்த சிட் ஃபண்டு திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது. நாடு முழுவதும் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட சிட் ஃபண்டு நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன (சட்டப்படி பதிவு செய்யாமல் குடிசைத் தொழில்போல பல லட்சக்கணக்கில் சிட் ஃபண்டுகள் சின்னதும் பெரிதுமாக நடத்தப்படுவது தனிக்கதை). ஒவ்வொரு வருடமும் சுமார் 60,000 கோடி ரூபாய் பணம் சிட் ஃபண்டில் சுழல்கிறது.

`ஐ.எஃப்.எம்.ஆர்' (Institute for Financial Management and Research) நிதி சார் ஆராய்ச்சி மையம், நாடு முழுவதும் இதுகுறித்து ஆய்வுசெய்து பாமர மக்களுக்குக்கூட முதலீடு செய்ய ஏற்ற திட்டம் என ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.