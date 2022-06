படிப்பு, திருமணம், முதலீடு... குழந்தைகளின் எதிர்கால திட்டமிடல்... முழுமையான வழிகாட்டி!

தீர்வு அடிப்படையிலான மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள்...

பிள்ளைகளின் கல்வி, கல்யாணச் செலவுகளுக்கு பணம் சேர்ப்பதற்கு கை கொடுக்கும் ஃபண்ட் பிரிவை இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையை நெறிப்படுத்தும் செபி (SEBI - The Securities and Exchange Board of India) அமைப்பு ‘தீர்வு அடிப்படையிலான மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள்’ என வகைப்படுத்தி இருக்கிறது.

பிள்ளைகளின் உயர் கல்வி மற்றும் கல்யாணச் செலவுகளை ஈடுகட்டும் விதமாக இந்த `சில்ரன்’ஸ் ஃபண்ட்' (Children’s Fund) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்த பணத்தை குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள், அல்லது பிள்ளைகள் மேஜர் வயதை (18 வயது) அடையும் வரை, எது முந்துகிறதோ அது வரை எடுக்க முடியாது. இந்த லாக் இன் பிரீயட் (Lock in Period) ஃபண்டின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறைத்து நியாயமான லாபம் பெற உதவுகிறது. ஐந்தாண்டுகளுக்குள் பணத்தை எடுக்கும்பட்சத்தில் 4 சதவிகிதம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.

இந்த ஃபண்ட்களில் மைனர் பெயரில் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர்கள் முதலீடு செய்யலாம்.

பெரும்பாலான சில்ட்ரன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் திரட்டப்படும் நிதி, நிறுவனப் பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களில் கலந்து முதலீடு செய்யும் `ஹைபிரீட் ஃபண்ட்' (Hybrid Fund) வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். சைல்டு பிளான்களில் `கன்சர்வேடிவ்' (Conservative), `மாடரேட்' (Moderate), `அக்ரசிவ்' (Aggressive) என மூன்று ஆப்ஷன்கள் இருக்கின்றன. உங்களின் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் மற்றும் முதலீட்டுக் காலத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஆப்ஷன் பொருத்தமாக இருக்கிறதோ அதைத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். இங்கே ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் என்பது நீங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தின் மதிப்பு பங்குச் சந்தை மற்றும் கடன் சந்தையின் பாதிப்பால் குறையும்போது, அது பற்றி உணர்ச்சி வசப்படாமல், முதலீட்டை திரும்ப எடுக்காமல் இருப்பதை குறிக்கும்.

இது போன்ற ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க முடியாது என்பவர்கள் கன்சர்வேடிவ் ஆப்ஷனை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். இதில் ரிஸ்க் பெரிதாக இருக்காது. அடுத்து ஓரளவுக்கு ரிஸ்க் கூடியவர்கள் மாடரேட் ஆப்ஷனையும் அதிக ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடியவர்கள் அக்ரசிவ் ஆப்ஷனையும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். பொதுவாக, அக்ரசிவ் ஆப்ஷனில் சுமார் ஐந்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு ரிஸ்க் என்பது பெரிதாக இருக்காது.