கனவு - 26 - கிருஷ்ணகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

கிருஷ்ணகிரியின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தடையாக நான் காண்பது, ஓசூரையே. ஆம், எப்படி ஆலமர நிழலுக்கு அடியில் எந்தச் செடிகளும் வளராதோ, அதேபோல ஓசூரின் அருகில் இருப்பதால் கிருஷ்ணகிரியும் வளரவில்லை. கிருஷ்ணகிரிக்கு இதுவரை தனியாகச் சிறிய ரயில் நிலையம்கூட இல்லை. ஆனால், ஓசூருக்குப் பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே ரயில் நிலையம் வந்துவிட்டது. சென்னை, சேலத்திலிருந்து வரும் அத்தனை விரைவுப் பேருந்துகளும் ஓசூர் பேருந்து நிலையத்தை மதித்து உள்ளே வருகின்றன. ஆனால், நிறைய விரைவுப் பேருந்துகள் கிருஷ்ணகிரி பேருந்து நிலையத்தை மதித்து உள்ளே வருவதில்லை. இன்னமும் கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட்தான் பலரும் விரைவுப் பேருந்து ஏறும் இடம்! தொழில் வளர்ச்சி என்று எடுத்துக்கொண்டாலும், ஓசூரில் TVS, Titan, ITC, Ashok Leyland எனப் பல லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் பிரமாண்ட நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், கிருஷ்ணகிரியில் பலநூறு பேருக்கு ஒன்றாக வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் சாதாரண நிறுவனம்கூட இல்லை.

இத்தகைய ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஓரவஞ்சனை அணுகுமுறையால்தான் ஓசூரை முன்கூட்டியே எழுதிவிட்டு, நிதானமாக கிருஷ்ணகிரியை எழுத முடிவெடுத்தேன். அதன்படி, கடந்த மூன்று அத்தியாயங்களில் ஓசூருக்கான வளங்களையும் வாய்ப்புகளையும் என்னால் இயன்றவரை விரிவாகப் பட்டியலிட்டேன். அவற்றில் ஓசூருக்கு, தானே முடிவெடுக்கும் தன்னிச்சை அதிகாரம் (Autonomous Status), பெங்களூருக்கான துணை நகரமாக ஓசூரை மாற்றுவது (A Sub City to Bangalore), அதிநவீன தொழில்நுட்ப கேந்திரமாக வளர்த்தெடுப்பது (Hi-Tech Hub), இரவு வாழ்க்கையை அறிமுகப்படுத்துவது (Night Life) எனப் பல முன்னுதாரணத் திட்டங்கள் அடக்கம். இனி ஓசூரைத் தவிர்த்த கிருஷ்ணகிரியின் மற்ற பகுதிகளுக்கான வளங்களையும் வாய்ப்புகளையும் ஒவ்வொன்றாகப் பார்ப்போம். மாம்பழம் முதல் மாட்டுப்பந்தயம் வரை அத்தனையையும் வரிசைகட்டி அடிப்போம்..!

Mango Capital and ‘Produce to Product’ Concept!

மாம்பழமென்றால் சேலம் அல்ல, கிருஷ்ணகிரிதான்! முன்பு சேலம் மாவட்டத்தோடு கிருஷ்ணகிரி இருந்ததால், ‘சேலத்து மாம்பழம்’ என்று அழைத்தார்கள். ஆனால், மாம்பழ விளைச்சல் ஆதிகாலம் தொட்டு கிருஷ்ணகிரியில்தான் அதிகம். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் ஒரு லட்சம் ஏக்கரில் மாம்பழம் விளைகிறது. ஆனால், சேலத்தில் 10,000 ஏக்கர் அளவுக்கே மாம்பழம் விளைகிறது. அதாவது, கிருஷ்ணகிரி மாம்பழ விளைச்சலின் அளவில் 10% மட்டுமே சேலம் மாம்பழத்தின் விளைச்சல். இந்தக் கணக்கை சேலம் மாவட்டத்தைக் குறைத்துக்காட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கில் நான் சொல்லவில்லை. எனக்கு எல்லா மாவட்டமுமே தமிழ்நாட்டின் பிரிக்க முடியா அங்கம்தான். ஆனால், ஒரு மாவட்டத்துக்கு உண்மையாகச் சென்றுசேர வேண்டிய புகழ், இன்னொரு மாவட்டத்துக்குத் தவறுதலாகச் சென்றுசேரக் கூடாது என்பதற்காக மட்டுமே சொல்கிறேன். Everyone and Everything deserves their due! ஆக, இனிமேல் ஊடகம் மற்றும் திரைப்படத்துறையினர் ‘மாம்பழத்துக்கு சேலம்…’ என்று குறிப்பிடாமல் ‘மாம்பழத்துக்கு கிருஷ்ணகிரி…’ என்று குறிப்பிடுவதே சரியானதாக இருக்கும்.