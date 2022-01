How to: ஆன்லைனில் சாதிச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? | How to get community certificate?

* இந்த இடத்தில் உங்களுடைய CAN (The Common Account Number) நம்பரை register செய்யவும். உங்களுடைய CAN நம்பர் தெரிந்தால் register செய்யவும். ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்களுடைய CAN நம்பர் தெரியவில்லை எனில், அந்தப் பகுதியின் கீழே உங்களுடைய ஆதார் குறித்த விவரங்கள் கேட்கப்படும். அதனை உள்ளீடு செய்துவிட்டு search என்ற பகுதியை க்ளிக் செய்தால், உங்களுடைய CAN நம்பர் உங்களுக்குக் கிடைத்துவிடும். அதனை கிளிக் செய்து, கீழேயே உங்களுடைய ஆதார் கார்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மொபைல் எண்ணை டைப் செய்யவும். அதன் பின் உங்களுடைய எண்ணிற்கு ஒரு OTP வரும். அதனை கொடுத்துவிட்டு, proceed என்பதை க்ளிக் செய்யவும்.