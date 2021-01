Every Good thing comes to an end என்பது புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பழமொழி. மிஸ்டர் பீனாக உருமாறி குழந்தைகளையும், பெரியவர்களையும் கவர்ந்த ரோவன் அட்கின்சன், இனி அந்த வேடத்தில் நடிக்க விரும்பவில்லை. ‘‘அதன் எதிர்பார்ப்புகள் கொடுக்கும் நெருக்கடி என்னுள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இனி இதை ரசித்துச் செய்ய முடியாது. இதன் முடிவுக்காகக் காத்திருக்கிறேன்’’ என்று உருகுகிறார். குட்பை பீன்