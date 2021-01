த மிழில் படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியானாலும், `இந்த வருடமாவது மழை பொழியுமா’ மோடில்தான் ஹாலிவுட் இருக்கிறது. ஏப்ரல் 2020-ல் வந்திருக்க வேண்டிய ஜேம்ஸ்பாண்ட் திரைப்படமான `No Time to Die’ கொரோனாவால் தள்ளித் தள்ளிப் போய், இந்த ஏப்ரலில் வெளியாவதாக அறிவித்திருந்தார்கள். தற்போது அதை அக்டோபர் மாதத்துக்குத் தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல், Uncharted, கோஸ்ட்பஸ்டர்ஸ் படங்களின் வெளியீட்டுத் தேதிகளும் தள்ளிப்போகின்றன. தள்ளிப் போகாதே..!

ஜப்பானில் உருவான காட்ஸில்லா கதைகளின் வெற்றி, அதை ஹாலிவுட்டை நோக்கி நகர்த்தி வந்தன. ஹாலிவுட்டிலும் பல்வேறு படங்கள் ‘காட்ஸில்லா’வின் கால்ஷீட்டைப் பெற்று கல்லாவை நிரப்பின. ‘கிங் காங்’ படங்கள், பல்வேறு மார்வெல் காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் காட்ஸில்லாவை தங்களின் ஆஸ்தான வில்லனாக்கிக் கொண்டன. தற்போது லெஜெண்டரி பிக்சர்ஸும், வார்னர் பிரதர்ஸ் நிறுவனமும் ‘காட்ஸில்லா’வை வைத்து ஒரு புதிய யுனிவர்ஸை (படத்தொடர்) ‘மான்ஸ்டர்வெர்ஸ்’ என்ற பெயரில் உருவாக்கியுள்ளன. இதன் லேட்டஸ்ட் பாகமாக ‘காட்ஸில்லா vs. காங்’ படம் இந்த வருடம் வெளியாகவிருக்கிறது. இதில் காட்ஸில்லாவுடன் மோதப்போவது ‘கிங் காங்’ என்பதால் எதிர்பார்ப்பு எகிறியிருக்கிறது. ‘இரண்டு மிருகங்களில் ஒன்று அழியும்’ (One Will Fall) என்ற ஸ்பாய்லருடனே படம் விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. சென்ற பாகத்தில் நடித்த ‘ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்’ புகழ் மில்லி பாபி பிரவுன், ரெபெக்கா ஹால் உட்பட பலர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படம், திரையரங்குகள் மட்டுமன்றி நேரடியாக ‘HBO மேக்ஸ்’ ஓடிடியிலும் வெளியாகவிருக்கிறது. வெறித்தனமா இருக்கும்ல!